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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدفاع الوطني اللبناني: يجب تحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار

موريس سليم وزير الدفاع
موريس سليم وزير الدفاع الوطني اللبناني
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وجّه موريس سليم، وزير الدفاع الوطني اللبناني، رسالة اليوم الثلاثاء، إلى الجنرال لوتشيانو بورتولانو، رئيس الأركان الإيطالي مفادها، ضرورة تحرُّك المجتمع الدولي لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، التزام لبنان الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701 وكل مشتملاته.

جدير بالذكر أن الشرق الأوسط يشهد توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب، منها: حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وما زالت مستمرة حتى الآن.

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