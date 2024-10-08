رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع إنشاء مستشفى الأورام

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماعًا، مع اللجنة التنسيقية العليا؛ لمتابعة مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعي الجديد، اليوم الثلاثاء 8 من أكتوبر، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتطوير مستشفياتها الجامعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية؛ للنهوض بالمنظومة الصحية في صعيد مصر، وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال اجتماع اللجنة، وجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بضرورة دفع معدلات التنفيذ الجارية بالمشروع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمراحل التنفيذية، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة؛ لتذليل أية عقبات، أو معوقات تواجه سير العمل الجاري.

يعد مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد، من المشروعات القومية المهمة، والمصمم إنشاؤه وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، ومن المقرر أن يكون صرحاً طبياً رائداً؛ لخدمة مرضى الأورام، وذلك تنفيذاً لإستراتجية الدولة المصرية؛ في دعم، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع؛ حجم العمل الجاري، والمراحل التنفيذية للمشروع، الذي تبلغ مساحته (15)ألف متر مربع، ويتكون من بدروم ، و أرضي و(10) أدوار ، ويشمل كافة الخدمات الطبية، والعلاجية اللازمة؛ لمرضى الأورام، والوحدات التمريضية، والأقسام التشخيصية، والعلاجية لكافة الخدمات المساعدة.