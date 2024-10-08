ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع إنشاء مستشفى الأورام

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماعًا، مع اللجنة التنسيقية العليا؛ لمتابعة مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعي الجديد، اليوم الثلاثاء 8 من أكتوبر، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتطوير مستشفياتها الجامعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية؛ للنهوض بالمنظومة الصحية في صعيد مصر، وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال اجتماع اللجنة، وجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بضرورة دفع معدلات التنفيذ الجارية بالمشروع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمراحل التنفيذية، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة؛ لتذليل أية عقبات، أو معوقات تواجه سير العمل الجاري.

يعد مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد، من المشروعات القومية المهمة، والمصمم إنشاؤه وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، ومن المقرر أن يكون صرحاً طبياً رائداً؛ لخدمة مرضى الأورام، وذلك تنفيذاً لإستراتجية الدولة المصرية؛ في دعم، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع؛ حجم العمل الجاري، والمراحل التنفيذية للمشروع، الذي تبلغ  مساحته (15)ألف متر مربع، ويتكون من بدروم ، و أرضي و(10) أدوار ، ويشمل كافة الخدمات الطبية، والعلاجية اللازمة؛ لمرضى الأورام، والوحدات التمريضية، والأقسام التشخيصية، والعلاجية لكافة الخدمات المساعدة. 

اجتماع اللجنة التنسيقية التشخيصية الخدمات الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين اللجنة التنسيقية العليا