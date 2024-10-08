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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فتح باب التسجيل لحضور يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية نهاية أكتوبر الجاري

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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تستعد مدينة الإسكندرية لاستضافة يوم المدن العالمي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، والمقرر انعقاده بأحد أهم معالم المدينة "مكتبة الإسكندرية" بتنظيم مشترك بين الوزارات والجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارت التنمية المحلية والإسكان ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وعدد كبير من شركاء التنمية الدوليين تحت شعار "صانعو التغيير من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

في ضوء استعدادات مصر لاستضافة المنتدي الحضري العالمي في نوفمبر المقبل، سوف يسلط يوم المدن العالمي الضوء علي دور العمل المحلي في تحقيق الاستدامة الحضرية، مع التركيز على تمكين الشباب في رسم مستقبل المدن وتسليط الضوء على التجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدني ولاسيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة في المناطق الساحلية.

سيشهد الاحتفال سلسلة من الفعاليات الهامة، تتضمن نقاشات وزارية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء مصريين وأجانب وقادة الأمم المتحدة حول قضايا المناخ وتحديات المدن بالإضافة الي جلسات نقاشية للشباب لعرض الأفكار المبتكرة والأهداف الطموحة القابلة للتنفيذ التي يقترحها الشباب واستكشاف السبل لتحويلها إلى أفعال ملموسة للسير نحو مستقبل حضري مستدام بالإضافة الي حوارات بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير المدن ومواجهة التحديات الحضرية. 

فتح باب التسجيل لحضور يوم المدن العالمي بمدينة الاسكندرية نهاية أكتوبر الجاري القطاعين العام والخاص ة المنتدى الحضري العالمي لتغيرات المناخية يوم المدن العالمي