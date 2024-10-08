خبير: كلمة الرئيس اليوم تحمل في طياتها العديد من الرسائل

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني تحمل في طياتها العديد من الرسائل الموجهة للداخل المصري أو للخارج، وهذا الإجراء يتم بشكل مفاجيء وبشكل دوري، وهدف هذا التفتيش رفع كفاءة القوات المسلحة.

وأضاف اللواء أركان حرب الدكتور عثمان هلال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن حضور الرئيس السيسي تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني يعد أمرًا مهمًا، إذ أن الجيش الثاني يعمل بالتوجيهات الرئاسية على الاتجاه الشمالي الشرقي لسيناء في مصر، حيث أن المقصود من تفتيش الحرب وصول الوحدة إلى 100% من الكفاءة العالية والتجهيزات في التسليح والاستعداد، موضحًا أن الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بعد التفتيش يمكن لها أنَّ تستلم مهمة وتنفذها، إذ أنها تكون مستعدة لخوض أي مهمة.

وأكد أن عملية التفتيش تتضمن الكثير من الرسائل السامية للعالم الخارجي، خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي تمر بها المنطقة".