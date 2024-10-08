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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استقبال حافل لبعثة منتخب شباب التايكوندو بعد التألق ببطولة العالم في كوريا الجنوبية

البعثة المصرية
البعثة المصرية
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وصلت إلي مطار القاهرة الدولي بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب بعد المشاركة في بطولة العالم للشباب بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 1 الي 6 اكتوبر الجاري كان في استقبال البعثة العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد.

وضمت بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب الدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي منتخبات الشباب والناشئين  رئيسا للبعثة و الجهاز الفني الكابتن مصطفى زكي مدير فني ، كابتن محمد بسيوني مدرب عام ، مروة صلاح مدربة ، ايمن كمال مدرب عمرو عبد الرازق مدرب مصطفي خالد مدرب ، تامر عبد المنعم مدرب ، خالد رجائي مدرب .

وقدمت بعثة منتخب مصر للشباب أداء كبير في البطولة واستطاعت حصد ميدالية برونزية للاعب عمر محمد فتحي بالإضافة الى حصول  6 لاعبين على المركز الخامس في البطولة في الاوزان التالية : حبيبة وائل في وزن أقل من 49 كجم ، احمد يحيي في وزن أقل من 51 كجم ،عبد الرحمن أحمد في وزن +78 كجم ، علي محمد وزن 55 كجم ، عمر وسام وزن أقل من 63 كجم ، خديجة وليد وزن أقل من 52 كجم.

استقبال حافل منتخب شباب التايكوندو بطولة العالم فى كوريا الجنوبية مطار القاهرة الدولي بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب