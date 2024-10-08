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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم اغتيال خليفة نصر الله

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال، حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بأنه ربما تمكنوا من اغتيال خليفة نصر الله هاشم صفي الدين.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

كما يشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.

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