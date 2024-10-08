تفاصيل النسخة الرابعة من المعرض الدولي "الأبد هو الآن".. صور

عُقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" في منطقة هضبة الأهرامات المقرر إقامتها من ٢٤ أكتوبر إلى ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بحضور ومشاركة السفيرة منال الشناوي ممثل وزارة الخارجية، ورافاييل بينتانجلو الملحق الثقافي الإيطالي، والفنان محمد فارس وعدد من الفنانين العرب والأجانب، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

نادين عبد الغفار: المعرض يهدف إلى استكشاف المعاني الاستثنائية للحضارة المصرية

وقالت نادين عبد الغفار، منظمة المعرض، في كلمتها إن النسخة الرابعة من "الأبد هو الآن" تحتفي بالاستكشاف وقدرة الفنانين على اكتشاف المعاني الاستثنائية وربطها بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن المعرض يتطور كل عام ويكتسب زخما عالميا حتى أنه أصبح على الأجندة السنوية للسائحين الأجانب وطلاب الجامعات والمدارس.

وكشفت "عبد الغفار" عن مشاركة 12 فنانا عالميا في "معرض الأبد هو الآن"، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها فنانين من كوريا والهند، ويعرض الفنانون أعمالا تتنوع ما بين منحوتات، وتركيبات ولوحات وتصميمات وأشكال تجريدية تعكس تأثر الفن المعاصر بالقديم، والعلاقة الممتدة بينهما.

كما كشفت "عبد الغفار" عن التعاون مع مكتبة الإسكندرية، لاستضافة النسخة الثانية من معرض "قصة مدينتين: أثينا والإسكندرية" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي للمعرض والذي استضافه متحف الأكروبوليس بالعاصمة اليونانية أثينا في يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن معرض "قصة مدينتين" يهدف إلى تعزيز العلاقات بين مصر واليونان من خلال خلق حوار مرئي يستكشف النسيج الفني والثقافي الغنى للتراث المشترك بين البلدين.

كما أعلنت "عبد الغفار" عن إقامة "حي القاهرة الدولي للفنون"، على هامش فعاليات معرض "الأبد هو الآن" في الفترة من ١٠ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري وذلك في ثلاثة مواقع رئيسية وهي سينما راديو، والمصنع، وآكسس آرت سبيس، وأشارت إلى أنه لأول مرة ستنطلق خلال "حي القاهرة الدولي للفنون" مبادرة "دائرة المصممين" وتهدف إلى جمع الفنانين والمعماريين والمصممين تحت مظلة واحدة لإنشاء منصة تمكنهم من إنشاء مساحات مُنسقة وجذابة بصرياً تتكامل فيها أعمالهم وتعمل بتناغم.

السفيرة منال الشناوي: وزارة الخارجية المصرية تولي اهتماما بالغا برعاية الفنون والتراث والحضارة

ومن جانبها أعربت السفيرة منال الشناوي، ممثل وزارة الخارجية، عن سعادتها بالإعلان عن النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" الذي يُقام سنويا في منطقة الأهرامات التي تمثل أهم بقاع الحضارة القديمة في العالم؛ ما يحقق نتائج إيجابية للترويج لمصر ثقافيا وحضاريا فضلا عما يشكله المعرض من أهمية في حدوث التبادل الثقافي بين فناني العالم.

وأكدت "الشناوي" في كلمتها أن وزارة الخارجية المصرية تولي اهتماما بالغا برعاية الفنون والتراث والحضارة، وذلك في ضوء الاستراتيجية المصرية العامة التي تقدر أهمية المكون الثقافي بكافة أشكاله في العلاقات الدولية باعتباره أحد أهم روافد القوة الناعمة لتحقيق أهداف السياسية الخارجية المصرية؛ لما تحققه من تقارب بين الشعوب والدول؛ الأمر الذي يحقق الاستقرار السلمي والأمن الدولي فضلا عن المردود السياحي الكبير والترويج لمصر سياحيا وثقافيا وحضاريا من قبل المعرض الذي سيحظى بتغطية إعلامية واسعة.

وأضافت السفيرة منال الشناوي: "أتطلع لرؤية "حي القاهرة الدولي للفنون" لأنه يمثل إضافة فنية وثقافية لمنطقة وسط البلد.

ويقدم معرض "الأبد هو الآن"، في نسخته الرابعة، مشروعان للذكاء الاصطناعي إذ يشارك الفنان حسن رجب، وهو فنان مصري-أمريكي، عمله المبتكر "جسر بين التكنولوجيا والفن التقليدي"، ليعرض منظورًا جديدًا حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق التعبير الإبداعي.

وتقدم المشروع الثاني الفنانة السعودية دانيا الصالح، وهو عبارة عن فيديو مدته ١٠ دقائق تعيدنا بها إلى العصر الذهبي للسينما المصرية في الفترة من (1940-1960)، لاستكشاف كيف أثرت هذه الأفلام على المجتمعات العربية.