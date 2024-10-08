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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

علاقة منذ 4 سنوات وحيلة للاستدراج.. تفاصيل مقتل شاب بشبين القناطر

المجنى عليه
المجنى عليه
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تباشر النيابة العامة بشبين القناطر التحقيقات حول مقتل شاب على يد أسرة حبيبته، وكشفت التحقيقات تفاصيل جديدة حول الواقعة، حيث تبين أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بالفتاة منذ 4 سنوات.

وأضافت التحقيقات، أن الفتاة تمت خطبتها لأحد الأشخاص واخبرته انها لازالت على علاقة بـ"وليد" المجنى عليه، ما دفعه لإخبار اسرتها وفسخ الخطبة، الأمر الذى اثار غضب اسرتها وطلبوا منها استدراج المجنى عليه واخباره بالموافقة على طلب الزواج منكِ، وحينما حضر المجنى عليه قام المتهمون بقتله.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما امرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه و اعداد تقرير واف بملابسات الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كيف تم قتل "وليد" على يد اسرة حبيبته

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بمصرع شاب يدعى وليد أحمد، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتبين من التحريات المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر أن وراء الواقعة، 4 أشخاص هما أهلية فتاة كانت تربطه بيها علاقة عاطفية ونقدم للزواج منها ولكنهما رفضوا.

كما كشفت التحريات والبحث الجنائي، أن المتهمين استدرجوا الشاب عن طريق ابنتهم لمنزلهم وقاموا بقتله ووضعوه داخل سجادة، وجرى ضبط الجناة الثلاثة وجار ضبط المتهم الرابع الهارب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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