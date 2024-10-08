اجتماع تنسيقي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات التنموية والخدمية لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء منها وتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد اليوم محمد موسي نائب المحافظ اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، جاء ذلك بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام ، وعدد من الشركات المنفذة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات وتذليل العقبات التي تعوق سير العمل للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة ومنها مشروعات محطات مياه بركة السبع وشبكاتها، وصرف صحي شطانوف بأشمون، ومحطة شنوان بشبين الكوم ومحطات مياه أم خنان ومنشأة أبو ذكري وميت برة بقويسنا والوقوف على حجم الاعمال المدنية والكهروميكانيكية وخطوط الطرد وتذليل المعوقات للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة وتم التنبيه على الشركات المنفذة لتلك الاعمال بتسريع وتيرة العمل لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعد من أهم الأولويات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلي أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.