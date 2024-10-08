مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تواصل فعالياتها بكفر الشيخ

واصلت محافظة كفر الشيخ، تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية الزعفران بمركز الحامول، وتابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوافل، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وتشارك بالمبادرة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم جميع خدمات المحليات للأهالي، وسيارة الشهر العقاري، ومشروع توزيع لحوم صكوك الأضاحي، والعيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وسيارات الإسعاف والطوارئ، بالإضافة إلى العيادة البيطرية المتنقلة لتقديم جميع الخدمات البيطرية للمواطنين، وسيارة منتجات تحيا مصر للحوم والدواجن والخضراوات المجمدة والسلع التموينية، وسيارات وزارة التموين، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وغيرها من الخدمات الحكومية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن جميع القطاعات تشارك في كافة الخدمات وتجوب كل مدن وقري المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم توجيه كافة الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدة والبالغ عددها 14 مركز ومدينة تشارك فيها سيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفر الشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة لتقديم الخدمات النوعية المتميزة للمواطنين.

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