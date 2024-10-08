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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استاد القاهرة يتزين استعدادًا لاستضافة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

صالة استاد القاهرة
صالة استاد القاهرة
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انتهى مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، من وضع اللمسات الأخيرة على الصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي، التى تستضيف فعاليات النسخة التاسعة من بطولة مصر الدولية.

وأصبحت أرضية صالة رقم 2 بمجمع الصالات جاهزة لاستضافة منافسات البطولة وتدريبات اللاعبين المشاركين فيها.

ومن المقرر، أن يقام الاجتماع الفني للبطولة مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

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