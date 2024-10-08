أحمد مظهر.. فارس علق ملابسه العسكرية من أجل السينما

دخل عالم الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم ظهور الإسلام عام 1951، وبعدها رشحه يوسف السباعي لبطولة فيلم «رد قلبي» عام 1957 وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا قرر بعده مخرجو السينما أن يستثمروا نجاح هذا النجم.

تواصلت رحلته على شاشة السينما بعد أن علق ملابسه العسكرية عام 1956م حيث استقال برتبة عقيد وعمل سكرتيراً عاماً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب إلى أن تفرغ عام 1958 للعمل في السينما وأصبح نجماً سينمائياً بارزاً و لعل أبرز أدواره على الإطلاق هو دور صلاح الدين الأيوبي الذي مثله في فيلم" الناصر صلاح الدين".

وبرع في جميع الأدوار التي أسندت إليه من كوميدية مثل فيلم الجريمة الضاحكة ولصوص لكن ظرفاء وكذلك فيلم الأيدي الناعمة حيث لعب دور الأمير العاطل باقتدار يدل على انتمائه لطبقة أرستقراطية وكذلك فيلم رد قلبي في البدايات حيث لعب أيضاً دور أمير.

ومثل فى فيلم اجنبى عالمي مع الفنان بيتر جريفز صاحب أشهر مسلسلات السينما الإمريكية مهمة مستحيلة وكذلك الممثل العالمي كاميرون ميتشل، أنه النجم الكبير أحمد مظهر الذى نحتفل اليوم بذكرى حيث ولد فى 8 أكتوبر 1917 عام، وترصد “البوابة أبرز” المحطات فى حياته

لقب أحمد مظهر بفارس السينما المصرية، أتم تعليمه الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بالجيزة، تخرج من الكلية الحربية المصرية عام 1938م مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبد الناصر ثم بعدها ألحق على سلاح المشاة ثم انتقل لينضم لسلاح الفرسان وتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية وشارك في حرب فلسطين عام 1948 ثم تفرغ للتمثيل فأبدع وترك تراثاً كبيراً من فن الزمن الجميل.

بدأ أحمد مظهر عمله بالفن حينما قدمه زكي طليمات في مسرحية «الوطن» عام 1948، ثم دخل عالم الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم ظهور الإسلام عام 1951، وانهالت بعدها الأدوار والبطولات وتنوع فى اداء الكوميدى والتراجيدى

من اشهر مسلسلاته على “هامش السيرة ومحمد رسول الله الجزء الثالث وعمرو ابن العاص ولا اله الا الله الجزء الأول وليالي الحلمية الجزء الأول والحب في حقيبة دبلوماسية وضمير أبلة حكمت وألف ليلة وليلة”.

وشارك أحمد مظهر فى مسرحية زوجات وأزواج ومن أشهر المسلسلات الإذاعية قدم شخصيات تبحث عن مؤلف وأيام معه ونادية وسنة أولى حب ولم نعد جواري لكم.

وقدم باقة من اجمل افلام السينما المصرية ابرزها "ظهور الاسلام والزوجة العذراء وطريق الأمل ورد قلبي ورحله غراميه والطريق المسدود وحتى نلتقي وجميله ودعاء الكروان والعتبة الخضراء واخر من يعلم وعاد الحب والجريمة الضاحكة والأيدي الناعمة وحب في حب وإسلاماه وليلة الزفاف والمراهقة الصغيرة وحياة وأمل ومعسكر البنات وأكاذيب حواء والليلة الأخيرة والناصر صلاح الدين والنظارة السوداء ونار في صدري والقاهرة وفيلم شفيقة ومتولي والعمر لحظة وحكاية وراء كل باب ورحلة العمر والشيماء وإمبراطورية ميم

نال تقدير الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات حيث قلده الأول وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1969، وكرمه الثاني أيضا بوسام آخر رفيع في احتفالات مصر بعيد الفن الذي توقف بعد اغتيال السادات في أكتوبر عام 1981.

نال أكثر من 40 جائزة محلية ودولية على مدى مشواره الفني الطويل من أهمها جائزة الممثل الأول في فيلم "الزوجة العذراء"، وحصل على جائزة في التمثيل عن دوره في فيلم الليلة الأخيرة، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

توفي أحمد مظهر في يوم الأربعاء، 8 مايو، عام 2002 عن عمرٍ ناهز الـ84 عام على إثر التهاب رئوي حاد للغاية.

وقد شيعت جنازته بشكل مهيب من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودفن بمقابر باب الوزير قرب قلعة صلاح الدين الأيوب فرحم الله احمد مظهر الذى تفرغ للتمثيل فأبدع وترك تراثاً كبيراً من فن الزمن الجميل.