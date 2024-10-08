محافظ البحيرة تشهد احتفالية "روح أكتوبر للعبور نحو الجمهورية الجديدة" بمجمع دمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، وحافزًا للعمل والكفاح لترسيخ قيم الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال حضورها احتفالية "روح أكتوبر للعبور نحو الجمهورية الجديدة" التي نظمها نقابة الأئمة بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب حسام شبل، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والشيخ شعبان جلال نقيب الأئمة والشيخ حمدي الأطرش، مدير عام الوعظ بالبحيرة، والقس سيلا سامي، ممثل الكنيسة، وعدد كبير من الأئمة والدعاة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة التنفيذية والدينية، وعدد من أسر الشهداء.

وأعرب رئيس اللجنة النقابية للأئمة والدعاة عن شكره وتقديره للدكتورة جاكلين عازر لدعمها وتشريفها للحفل، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا حصنًا منيعًا ودرعًا حاميًا للوطن العرب أجمع.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف في كلمته أن حرب أكتوبر كانت ملحمة عظيمة ومعجزة إلهية، أثبتت قوة وتماسك الشعب المصري، موجهًا التحية لقواتنا المسلحة وشهدائها الأبرار، ومعربًا عن فخره بعمله لسنوات طويله في سيناء التي امتزجت رمالها بدماء الشهداء، مشيرًا إلى خطة المديرية لتنفيذ ندوات توعوية بكافة مدن ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة قتل النفس والانتحار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

كما تقدم القس سيلا سامي، ممثل الكنيسة بالشكر لدعوته لهذا الحفل وتقدم بالإنابة عن الأنبا باخوميوس بخالص التهنئة للشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر التي امتزجت فيه دماء المسيحي والمسلم في المعركة، مؤكدًا أننا كلنا أخوة ونسيج واحد.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية، مؤكدةً أن ذكرى السادس من أكتوبر هي رمز للشرف والعزة والكرامة، مشيرةً إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق من خلال المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية الحديثة، كما أعربت عن سعادتها لوضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول صباح اليوم، موجهةً التحية والتقدير لكل روح ضحت فى سبيل وطننا العزيز.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي للمكتب الإعلامي بالمحافظة تحت عنوان "روح أكتوبر للعبور نحو الجمهورية الجديدة"، الذي تناول تفاصيل معركة السادس من أكتوبر وعبور قناة السويس، وتحطيم أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر".

كما ألقى اللواء محمد الصول، أحد أبطال حرب أكتوبر، كلمة مؤثرة تحدث فيها عن بطولات القوات المسلحة ودورها العظيم في تحقيق النصر وكذا بطولات رجال القوات المسلحة من ابناء المحافظة ومنهم المشير عبد الحليم أبو غزالة، والعميد حسن أبو سعده، قائد الفرقة الثانية مشاه التي دمرت 132 دبابة صهيونية، مؤكدًا أنهم فخر لمحافظة البحيرة.

وفي ختام الاحتفالية، قامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم عدد من أسر الشهداء مؤكدةً أن مصر ستظل دائمًا قوية بفضل تضحيات ابنائها وجهودهم في بناء وطن مزدهر ومستقبل واعد.