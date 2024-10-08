وزير البترول يبحث مع شركة سكاتك العالمية تعزيز التعاون

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع تيرجي بيلسكوج - الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية والمهندس محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي للهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك مصر، على هامش مشاركته في مؤتمر هامبورج للاستدامة بألمانيا، حيث تم استعراض خطط مصر في مجال الهيدروجين وتطور تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الخضراء المقرر تنفيذها مع الشركة خاصة مشروع إنتاج الامونيا الخضراء في بورسعيد وإنتاج الميثانول الخضراء كوقود نظيف للسفن.

وخلال الاجتماع ، أكد المهندس كريم بدوي، اعتزام الحكومة المصرية بإزالة كافة العقبات لتطوير مجال الهيدروجين وذلك لتحقيق اقصى استفادة من المقومات المتاحة لتحويل مصر لمركز اقليى وعالمى للهيدروجين.

وأكد الطرفين خلال الاجتماع، أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والتحول الطاقي الأمن لضمان الإستدامة وتوافر مصادر الطاقة اللازمة وذلك تماشياً مع خطة مصر للتحول تدريجياً نحو استخدام مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة.