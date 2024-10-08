وزير المالية: الوزارة تركز على وضع منظومة متطورة تحقق نتائج ملموسة مع مجتمع الأعمال والممولين

قال احمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تركز علي وضع منظومة متطورة تحقق نتائج ملموسة بما يعزز الثقة من مجتمع الأعمال والممولين من خلال حزمة الحوافز الضريبية.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها علي الاستثمار، بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب والدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.

أوضح أن استراتيجية وزارة المالية واضحة للغاية لدعم مجتمع الأعمال واعطاء أولوية لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد بشراكة مع مصلحة الضرائب المصرية.

أشار إلي وجود رؤية لدي الوزارة لتدعيم السياسات المالية المنضبطة لتعزيز الاقتصاد والاستثمار بوجه عام بالإضافة لتقليص معدلات الدين واستدامته لمساعدة الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية.

وأوضح، أن الوزارة في الفترة الحالية تعمل علي تنفيذ تلك المخططات من منطلق الايمان بفريق العمل وجهوده لتدعيم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.