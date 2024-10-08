مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي تأكيد لطمأنة الشعب ورسالة للعالم

قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها أمام الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، رسالة طمأنينة للشعب المصري بأن مصر قوية بجيشها وشعبها أمام التحديات المحيطة.

وأضاف «حلمي» أن الرئيس السيسي، أكد خلال كلمته على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على غزة، والتأكيد على سعي الجهود المصرية لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فضلا عن التأكيد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمصر حيث إنها لا تملك أجندة خفية تجاه أحد.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إلى أن تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة وجه رسالة للعالم أجمع، أن مصر قادرة على حماية الأمن القومي من أي تحديات، فضلا عن التأكيد على دور الجيش المصري في حماية الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشاد «حلمي» بكلمة الرئيس السيسي، التي أكدت أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها، وهو أمر من أفضل وأشرف المهام تقوم بها قوات عسكرية من أجل حماية بلادها وحدودها.