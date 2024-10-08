تحرير 55 مخالفة تموينية لمخابز ومحال تجارية وموزعين أسطوانات غاز بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة، للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي، رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق وموزعين أسطوانات البوتاجاز، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وقالت شيماء عمر، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر بيع أسطوانات غاز أزيد من السعر الرسمي، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار مقررات تموينية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، تم تحرير 11 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، و7 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، محضر عدم وجود سجل بالمخبز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، ومحضر لعدم وجود ماكينة صرف خبز داخل المخبز.

ووجَّه أكرم بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعر عادل.