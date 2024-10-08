إخلاء العقارات المتصدعة بجوار عقار الخليفة المنهار جزئيًا

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، فتح التحقيق في واقعة انهيار عقار بشكل جزئي، بدائرة القسم التابع لمحافظة القاهرة.

وانتهى فريق من النيابة من معاينة العقار، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وأمرت بندب لجنة هندسية من الحي، لمعاينة العقار والوقوف على أسباب الانهيار، ومعاينة العقار المجاورة، بعد ما تبين وجود تصدعات جراء الانهيار، وإخلائها من السكان، تحسبًا لأي انهيارات محتملة بها.

كما أمرت بالاستعلام عن الأوراق الخاصة بالعقار المنهار، وبيان وجود أي قرارات إزالة أو تنكيس صادرة له.

وتعرض عقار مكون من 3 طوابق للانهيار، بمنطقة الخليفة، بمحافظة القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن العقار خالي من السكان.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق، وظهور تصدع في العقارات المجاورة بمنطقة الخليفة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع رئاسة الحي، ويتم رفع الأنقاض، وبالفحص تبين عدم وجود خسائر بشرية، وأن المنزل خالي من السكان.