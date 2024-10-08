محافظ كفر الشيخ يناقش إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

‏ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وهاني حجازي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنطاق المحافظة، وتذليل معوقات التقنين، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبدر زيدان مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

‏استعرض محافظ كفرالشيخ، سبل التعاون لتسهيل إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة ولاية الهيئة، لافتًا إلى تقديم تسهيلات غير مسبوقة للجادين في التقنين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وسرعة عرض الطلبات على اللجان المختصة وتسليم عقود التقنين للمواطنين لاستقرار أوضاعهم، طبقًا للقانون.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى التعاون الوثيق بين المحافظة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف تسهيل إجراءات التقنين، وغيرها من مجالات التنمية الزراعية، مؤكدًا الأهمية التي توليها الدولة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الشفافية في التعامل مع ملفات التقنين، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.