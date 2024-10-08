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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة نبيل عماد دونجا في العضلة الخلفية واستدعاء محمود صابر لمنتخب مصر

دونجا
دونجا
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خضع نبيل عماد دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام  في العضلة الخلفية وأثبتت معاناته من إجهاد بالعضلة الخلفية، ولن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبلة، على أن يتم تجهيزه للحاق بمباراة موريتانيا المقرر لها ١٥ أكتوبر.

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استدعاء محمود صابر لمعسكر المنتخب المقام حاليا استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

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