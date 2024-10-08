بالفيديو.. تفاصيل طرح المجلس القومي للأمومة والطفولة مسابقة "مصر في عيون أطفالها"

قال الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم في مصر، حيث أن المجلس فكر بالتعاون مع وزير الثقافة في تنمية كل المهارات المختلفة للطفل المصري، وخاصة المهارات الإبداعية والفنية، وذلك من خلال تعزيز روح الانتماء والهوية والولاء، وتعريفه بالحضارة والتاريخ المصري وكيفية تعبيره عن نفسه وعن حقوقه من خلال أشكال مختلفة، وذلك بطرح مسابقة “مصر في عيون أطفالها”.

وأضاف "نور" في مداخلة هاتفية لفضائية “دي أم سي” اليوم الثلاثاء، أن الفئات العمرية التي يمكنها التقدم لمسابقة "مصر في عيون أطفالها" من سن 6-18 سنة، في 3 مجالات مختلفة، المجال الأول هو الابتكار والتصميم، على أن يصمم الطفل شعارا جديدا للمجلس القومي للطفولة أو تصميم شخصية كرتونية متمثلة في ولد وبنت يمثلان رمز الحماية ونجدة الطفل.

وتابع أن المجال الثاني هو كتابة المقال ويتناول رؤية الطفل وأحلامه عن المستقبل، والمجال الثالث هو مجال الرسم بشروط أن تكون الرسمة في حدود 50-35 سم تمثل رؤية الطفل لوطنه وأحلامه في المستقبل، موضحًا أنه يمكن التقديم للمسابقة بداية من 6 أكتوبر الجاري وسيستمر حتى 6 نوفمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن الجوائز في شهر نوفمبر تزامنا مع احتفالية أعياد الطفولة.