هبوط جماعي بمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 76.5 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2.172 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 3.04%، ليغلق عند مستوى 30,851.63 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 3.05%، ليغلق عند مستوى 13,374.91 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 3.25% ليغلق عند 38,038.43 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 3.69%، ليغلق عند مستوى 3,154.87 نقطة، كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.58%، ليغلق عند مستوى 7,376.32 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر "EGXSP" بنسبة 2.74%، ليغلق عند مستوى 6,224.97 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 2.81%، ليغلق عند مستوى 10,523.86 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 234.119.3 مليون جنيه، و 37.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 253.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 6.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 167.6 مليون سهم، من 146.2 ألف صفقة منفذة.