اليوم.. "ليلة فى حب الشاعر شوقى حجاب "على المسرح الصغير بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الثلاثاء، “ليلة فى حب الشاعر القدير شوقى حجاب” على المسرح الصغير، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية فى الاحتفاء بالمبدعين

الحفل تقديم نهلة ياسين ويتضمن باقة متنوعة من أجمل أعمال الشاعر الكبير شوقى حجاب يلقيها نخبة من الفنانين والشعراء من ضيوف الشرف وهم الدكتور محمد البغدادى، الفنانة أنوشكا، الشاعر محمد بهجت، وابنة الراحل سما حجاب، كما تتضمن الليلة التى فى حب شوقى حجاب العديد من الفقرات الغنائية

تجدر الاشارة الى أن شوقى حجاب شاعر ومخرج مصري، ولد عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات

تعلم حجاب على يد أبيه عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الإخراج بمعهد السينما ومارسه.