كواليس تدريبات بيراميدز في معسكر تركيا استعدادا للسوبر المصري.. صور

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته صباح اليوم في معسكره بمدينة بوردور التركية استعدادًا لخوض مباريات الموسم الجديد، والبداية بلقاء الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقرر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، أن يخوض الفريق أول أيامه في معسكر تركيا بالتدريب على فترتين صباحا ومساء، حيث انقسم المران الصباحي إلى تدريبات في الجيم بمشاركة جميع اللاعبين قبل النزول للملعب وأداء الوحدات البدنية في الملعب وبعض التدريبات الخططية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الثاني مساء اليوم في المعسكر الذي يمتد حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري، ويختتمه بمباراة ودية مع نادي كونيا سبورت في مدينة كونيا قبل العودة للقاهرة، قبل السفر مجددا إلى الإمارات لخوض مباريات السوبر المصري.