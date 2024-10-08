الصحة الفلسطينية: 56 شهيدًا خلال 8 مجازر لقوات الاحتلال في 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 368 على قطاع غزة، مؤكدةً أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 56 شهيدًا و278 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت صحة غزة أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41,965 شهيدُا و97,590 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت قطاعات الخدمات الطبية في غزة، أن انقطاع الطريق الذي كانت تسلكه سيارات الإسعاف لتحويل الحالات الخطيرة من مستشفى كمال عدوان في شمالي القطاع إلى المعمداني بمدينة غزة بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مفترق أبو شرخ وأن هناك العشرات من الحالات الخطيرة بحاجة إلى تدخل طبي عاجل غير متوفر في مستشفيات الشمال المحاصرة، كما جرى انتشال جثماني الشهيدين عبد الرحمن وعبد الرحيم الخالدي جراء استهداف الاحتلال لمنزلهم في مخيم البريج فجر هذا اليوم وانتشال شهيد جراء استهداف على أرض زراعية في محيط مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع، والشهيد هو أحمد سهيل سعده، كما أصيب شقيقين من عائلة النجار في إطلاق نار من كواد كابتر في واد صابر بعبسان الكبيرة شرق خان يونس وسقوط شهيد وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.