حزب الاتحاد: عقيدة الجيش المصرى وقدراته القتالية كفيلة لحماية أمننا القومى

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشاهد الجيش الثانى الميدانى من تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعات بالإسماعيلية، تدعو للفخر والاعتزاز بما تمتلكه قواتنا المسلحة من قدرات تسليحية عالية، تجعلنا ـ وبعون الله ـ يملؤنا الاطمئنان على أمننا القومي وسيادة وطننا الغالي، مشيرًا إلى أنها رسالة للداخل والخارج.

وثمن "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، والتي تحدث فيها عن العقيدة القتالية والإرادة التي تمتع بها المصريون لتحقيق نصر أكتوبر رغم الفروقات العسكرية التي كانت تصب في صالح العدو، مشيرًا إلى أن تلك الإرادة القتالية التي توارثتها الأجيال مع مرور السنين، تملأ قلب كل مصري إلى الآن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن الرئيس السيسي كان حاسمًا في التعبير عن موقف مصر الثابت من الأحداث الحالية، والتصعيد الذي تشهده المنطقة، والذي تستعد له مصر بقدرات خارقة، لكنها في نفس الوقت "قوة رشيدة" وليست متغطرسة، بما يعبر عن خيار السلام الاستراتيجي الحقيقي الذي عبر عنه الرئيس في كلمته اليوم.