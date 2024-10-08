مستشار بالأكاديمية العسكرية: كلمة السيسي خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة حملت رسائل كثيرة

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال حضوره فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، حملت رسائل كثيرة.

وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن كلمة الرئيس السيسي حملت الشكر للقوات المسلحة ومدى جاهزيتها، فالرئيس أشار إلى أن القوات المسلحة جزء من الشعب، ولذلك كان يجب تهنئة الشعب المصري باحتفالات نصر أكتوبر 1973.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز في حديثه على أن القيادة أثناء حرب أكتوبر كانت ذات رؤية بعيدة تجاوزت الزمن، وكانت تصمم على استرداد الأرض والحصول على السلام، مؤكدًا: "الآن نبني قدراتنا وقواتنا المسلحة للحفاظ على السلام وحماية حدودنا وأرضنا"، وهي رسالة للداخل والخارج.

وأردف، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار خلال كلمته إلى أن مهمة القوات المسلحة تكمن في الحفاظ على الأرض وحماية حدودها، موضحًا أن القوات المسلحة ليس لها أجندة خفية، وأن السلام خيار استراتيجي.

وأكمل: "الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض القضية الفلسطينية خلال كلمته وأفرغ لها جزءا معتبرا في كلمته، إذ تعتبر قضية مركزية بالنسبة لمصر، كونها تنادي بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".