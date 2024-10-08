إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٦٦ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 7 اكتوبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، المرور على منافذ ومخازن المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، للتأكد من سلامة المنتجات وجودتها، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة بداية 31 قوافل بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية، بنواحي قرى المحافظة، كما تم عقد ندوات ارشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما أعلنت المديرية تحصين 26 ألف و395 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، متابعة حصاد محصول الأرز وجمع وتدوير قش الأرز للاستفادة منها في تصنيع الأعلاف وحماية البيئة من التلوث والقضاء على السحابة السوداء وصحة المواطنين من الأمراض، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة علي المجازر، للتفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومركز شرطة بنها، وشنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة 21 حالة، كما اعلنت استمرار اعمال حملة مكافحة القوارض ما بعد حصاد المحاصيل الصيفية، فضلا عن تطهير المساقي.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا مع مديري الإدارات المختلفة، كما تم زيارة الجمعية المشتركة بقلين والإدارة الزراعية، ومتابعة سير العمل، كما نفذت مديرية الطب البيطرى، 12 قافلة بيطرية بجميع مراكز المحافظة، لخدمة المربين بالمجان، كما تم شن حملات على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، وتم ضبط 415 كجم أسماك مملحة بدون بيانات، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية، قوافل بيطرية مجانية، وتم تجريع عدد من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج عدد كبير من الأبقار والجاموس والدواب والدواجن وعمل مسح تناسلى لبعض الحالات وفحص بالسونار للحالات بالمجان وتم عمل ندوات إرشادية خلال القوافل، كذلك اطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قوافل بيطرية مجانية بمركزي الزقازيق ومنيا القمح، حيث تم علاج الامراض: الباطنية، التنفسية، الجراحية، التناسلية، وفحص السونار والرش والتجريع، كما تم شن حملات على اسواق بيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم، كذلك حملات على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي كفر صقر، منيا القمح، حيث تم ضبط 485 عبوة لـ38 صنف دوائي منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم الانتهاء من تحصين 68 ألف و476 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وشنت مديرية الزراعة بالنوبارية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على الإدارات والجمعيات الزراعية بالمعمورة لمتابعة الأعمال، والتأكد من توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، كما تم متابعة أعمال تطهير المساقي، كما استقبلت المديرية الوفد الإفريقي من الخبراء في مجال: التغيرات المناخية وتأثيرها على الآمن الغذائي.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، قوافل بيطرية مجانية بقرى العوايضة ، الشيخة سالمة، التل الكبير، لخدمة المربيين بالمجان ضمن مبادرة بداية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، ندوة للتوعية بأهمية اللتأمين على الماشية، فضلا عن ندوة توعوية لطلاب المدارس حول "أهمية الزراعة و دورها في تحقيق الأمن الغذائي"، كما تم المرور على الإدارات الزراعية، ولقاء العاملين بها، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، قافلة علاجية مجانية ارشاديه بقريه شرمساح، لعلاج الدواجن والحيوانات كما عقدت لقاءات ارشاديه لكل المترددين علي القافلة.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، استمرار نشاطاتها المختلفة من قوافل بيطرية وتفتيش على اللحوم في الاسواق والكشف على المذبوحات، واستمرار اعمال التحصينات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وانفلونزا الطيور والكشف وعلاج الحالات بالوحدات البيطرية وعقد اللقاءات الارشادية للمربين، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، قوافل زراعية ارشادية بمدينة نويبع، والمرور على المزارع، كما نظمت مؤتمر جماهيري حاشد برأس سدر لتعريف المزارعين بأنشطة وزارة الزراعة " في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس بداية جديده لبناء الانسان.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ندوة إرشادية بمركز ابشواي بعنوان المحافظة على مياه الري والاهتمام بضرورة تطهير الترع والمساقي، كما شنت حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قوافل بيطرية مجانية بقرى مراكز الفيوم، سنورس، أبشواي، طامية، اطسا، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ندوات ارشادية بمركز بني سويف حول التغذية السليمة، كذلك ندوة ارشادية حول المواعيد المناسبة لزراعة محصول القمح وأهم التقاوي المعتمدة للحصول على أعلى إنتاجية.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، ٣ قوافل بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرى: طهنشا بالمنيا والقطوشة ودلقام بسمالوط، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، ندوة ارشادية حول مشروع تحديث طرق الري لتحسين معيشة صغار المزارعين بالتعاون مع منظمة الفاو في ظل مشروع تحديث طرق الري التابع للمنظمة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، قوافل بيطرية مجانية بناحية قرية الكمايلة بمركز اخميم، وقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، وقرية مزاتا بمركز دار السلام، وقرية نزة البحرية بمركز جهينة، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية أثناء القوافل، كما تم عمل التقصي الدوري لمرض انفلونزا الطيور بسوق اخميم، كما تم والمرور على مجزر بلصفورة وذلك لمتابعه سير العمل في المجزر.

وخلال هذا الأسبوع أيضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على مساحات القصب، وفحص الزراعات لاكتشاف أي إصابات حشرية أو مرضية، كما واصلت أعمال تطهير المساقى الخصوصية، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، ندوة إرشادية توعوية بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية وذلك لتوعية الأطفال حول التعامل مع الكلاب الضالة وحماية أنفسهم من التعرض للعقر منها وتعريفهم بمرض السعار وعن التطعيم ضد السعار وذلك حرصا على سلامة وحماية الأطفال وحماية الكلاب الضالة من طرق التعامل الخاطئة، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، بمتابعة أرصدة السماد بالجمعيات بعد قفل الموسم الصيفي وكذلك متابعة المجمعات الزراعية التابعة لمبادرة حياة كريمة ومدى جاهزيتها للعمل وتوافر الاثاث بها وتوصيل المرافق بها.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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