وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بالمنيا عددا من الوفود متعددة الجنسيات من دول مختلفة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية التي تزخر بها "عروس الصعيد".

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التى تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بنى مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية .