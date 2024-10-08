طلب إحاطة بشأن برج فودة وإنشاء جراج تحت ملعب الجولف بنادي الجزيرة

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بشأن مبني برج فودة (54 طابقًا) المخالف لاشتراطات البناء بحي الزمالك ومحاولة بناء جراج تحت ملعب الجولف بنادي الجزيرة لخدمة البرج المخالف، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكشفت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أن بناء برج فودة الضخم تم بالفساد الإداري وفي غياب القانون ولم يدخل له كهرباء أو ماء وتحول إلى مبني يسكنه الأشباح وحتي اليوم وبعد مرور 45 عاما ظل شاهدا على الإجرام والفساد، وأن هذا يشير إلى وجود فساد بالمحليات سمح ببناء برج فندقي مكون من 54 طابقًا دون جراج أسفله وهو مخالف لاشتراطات البناء، في حين تم رفض طلب من أحد أبناء الحي الأثرياء بإنشاء جراج أسفل أرض ملعب الجولف بنادي الجزيرة وقوبل هذا الاقتراح بالرفض بالإجماع، وبعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا، توالت المطالب لتكرار هذا الاقتراح وكأن الفساد قد عاد مرة أخري وشجع انتهازيين الفرص لتكرار هذه الجريمة.

ووجهت سميرة الجزار سؤالًا إلى الحكومة، لماذا حي الزمالك مستهدف لتحويله من حي سكني راقي إلى حي تجاري !؟ والإصرار على بناء جراج في حي الزمالك مرة على أرض حديقة الأسماك التراثية وأخرى على كورنيش الزمالك، وثالثة قبيل حديقة الزهرية، والآن تم بناء جراج تحت أرض ملعب الجولف بنادي الجزيرة، رغم رفض أهالي وسكان حي الزمالك وأعضاء نادي الجزيرة العريق بالإجماع على بناء جراج في حي الزمالك سواء بحديقة الأسماك أو حديقة الزهرية أو أسفل أرض ملعب الجولف بنادي الجزيرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الرفض واختيار مصلحة أبناء الحي حق أصيل لهم، للحفاظ على الحي والنادي أيضا لأسباب جوهرية بيئية ومرورية وغيرها وأنه رغم محاولة تدمير حي الزمالك إلا أنني أثق في العدالة في الجمهورية الجديدة، وبناءً عليه علينا إزالة السبب في تكدس حي الزمالك من خلال الآتي :

أولا: صدور قرار بإزالة عمارة فودة المخالفة وفورا ولا مصالحات علي مساكن وجودها يضر الكثير.

ثانيا: عدم تجديد رخص كل النوادي المتواجدة علي ضفاف نيل الزمالك مثل النادي الأهلي ونادي حرس الحدود، وفي هذا الشأن تقدمت بطلب إحاطة بوقتٍ سابق لإزالة كل المنشآت المقامة على النيل لضررها على البيئة وعلى سلامة مياه النيل ومخالف للدستور لمنع المنشآت من المواطن بالتمتع بالنيل ورؤيته.

ولفتت سميرة الجزار، إلى أن حي الزمالك من أهم أحياء مصر ويجب الحفاظ عليه كما كان بقصوره وفيلله وعماراته الجميلة، وهذا هو الحل الجذري لحل مشكلة التكدس في حي الزمالك وعدم الاحتياج إلى بناء جراج نهائيًا.