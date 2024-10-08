قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالشروع فى قتل عامل بالجيزة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل بسبب هاتف محمول 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي باستقبال عامل جراج مصاب بطلق ناري وادعاء تعدي آخر مقيم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحـص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعامل لقيام المجني عليه بشراء هاتف محمول من المتهم ورفض دفع ثمنه، فقام المتهم بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.