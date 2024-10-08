بني سويف تناقش الاستعدادات لبدء تنفيذ الموجة 24 لإزالة التعديات

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء تنفيذ الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكذا إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، ومراجعة قرارات الإزالة المزمع تنفيذها خلال الموجة (بسيطة - متوسطة) من قبل الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

حضر الاجتماع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، عمرو محمود، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية، إلى جانب ممثلين عن مديرية الأمن والجهات المعنية، ووكلاء وزارة الموارد المائية والري والزراعة والطرق ومسؤولو حماية الأراضي وحماية النيل، بالإضافة إلى ممثلين عن التعليم والسكك الحديد والآثار والأوقاف وشركات الكهرباء والمياه والإدارة العامة للصرف والثروة السمكية والبيئة، ما يعكس مدى أهمية التنسيق المشترك بين هذه الجهات لضمان نجاح عمليات الإزالة.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام الإجراءات والخطوات التنسيقية المقررة للبدء في تنفيذ الموجة 24، والتي ستتم على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم السبت 12 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 حتى 29 نوفمبر، لتختتم بالمرحلة الثالثة من 7 حتى 27 ديسمبر.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتعزيز التنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة، وإعداد جدول زمني يستهدف تغطية كافة مراكز المدن، مع تجهيز المعدات اللازمة لإتمام عمليات الإزالة، وإعداد تقارير موثق بالصور لحالات الإزالة قبل وأثناء وبعد التنفيذ، لضمان الشفافية والمتابعة الفعالة للعمليات.