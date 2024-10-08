جامعة المنيا تنظم احتفالية كبرى تزامنا مع الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

نظمت جامعة المنيا عددًا من الفعاليات والاحتفالات تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة وفي هذا الإطار أقامت الجامعة احتفالية فنية كبرى بمركز الآداب والفنون والمؤتمرات بالجامعة احتفالًا بنصر أكتوبر.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة بهذه الذكرى العزيزة على قلوب المصريين عبر فيها عن امتنانه وتقديره لرجال قواتنا المسلحة، حصن مصر المنيع، وللقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولشعب مصر، وأبطاله الذين ضحوا بأرواحهم وحققوا أعظم انتصار لبلادنا الحبيبة، مؤكدًا على حرص الجامعة لتأدية أدوارها في غرس الولاء والانتماء لدى ابنائها الطلاب، لا سيما في هذه الذكرى التي نستلهم منها روح العزيمة والاتقان في العمل لخدمة وطننا.

وخلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلي يسرد قصة أكتوبر حتى النصر، وما تشهده سيناء من التعمير والتشييد، وقدم فريق كورال الجامعة بكلية التربية النوعية مجموعة من الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى ميدلي وطني بلغة الإشارة قدمته طالبات كلية التربية للطفولة المُبكرة، واختتم الحفل بعرض موسيقي لفريق الكورال أيضًا، حيث قام بالإشراف والتدريب على العروض الفنية، الدكتورة إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أحمد يحيى، رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

received_1629622601101962

received_534018869214656

received_1208192773774214

received_477942788572746