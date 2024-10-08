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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حصر بيانات وعناوين المستفيدين من سيارات ذوي الهمم ببني سويف

لجنة متابعة سيارات
لجنة متابعة سيارات المعاقين
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عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة وفحص ملفات سيارات ذوي الهمم في نطاق المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة لحوكمة عملية استيراد سيارات ذوي الإعاقة وضمان استفادة المستحقين منها، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 خلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام المساعد تقرير اللجنة حول حصر بيانات وعناوين المستفيدين من ذوي الهمم الذين صدرت لهم خطابات من مصلحة الجمارك لحصولهم على سيارات معفاة من الجمارك. 

كما أكد ضرورة التأكد من أن هذه السيارات تُستخدم بشكل شخصي من قبل المستفيدين لضمان تحقيق الغرض المرجو من الإعفاء الجمركي الممنوح لهم.

 كما قام السكرتير العام المساعد بالإشراف ميدانيًا على أعمال اللجنة، حيث تم خلال الجولة تفقد عدد من المركبات للتحقق من المستندات المتعلقة بحيازة المستفيدين واستخدامهم الشخصي لتلك السيارات.

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