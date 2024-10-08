أبوبكر الديب يكتب: "بورسعيد".. قلاع صناعية ببصمة مصرية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2024 - 02:26 م

رأيت اليوم في محافظة بورسعيد، تنمية هائلة فى جميع المجالات وخاصة بالقطاع الصناعى، الذي يعمل به آلاف العمال، عبر مئات المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتمتلك بورسعيد، 4 مناطق صناعية كبيرة، بها العديد من الأنشطة كالملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية والخشبية ومواد البناء وغيرها وهذه المجمعات الصناعية المتكاملة تحوي مليارات الجنيهات من الاستثمارات التى تدعم الاقتصاد المصرى، فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، وخاصة في بورسعيد، ومن منطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل، وتشجيع الاستثمار نحو الصناعة، وتمكين صغار المستثمرين للارتقاء بالصناعة المصرية.

ورأيت خلال جولة بالمدينة بصحبة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال كيف تحولت محافظة بورسعيد في السنوات الأخيرة، إلى قبلة للصناعات المختلفة، ومركز صناعي ولوجيستي لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، ويعمل بها أكثر من عشرات الآلاف من العمال في مختلف القطاعات، وكيف تحولت بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي انتاجي كبير تستقبل استثمارات كبري فضلا عن التطور الكبير في البنية التحتية والأساسية، مع تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب في ظل ما تتمتع به المحافظة من إمكانات وقدرات، جعلها منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، اضافة لموقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس.

وتعمل المنطقة الصناعية ببورسعيد وفقا لقانون 8 لسنة 96 لضمانات وحوافز الإستثمار وتضم مصانع فى كل الانشطة والقطاعات وتم زيادة عدد المصانع فى مناطق بورسعيد الصناعية من 299 إلى 464 مصنعا خلال الخمس سنوات الماضية ما جعلها رائدة في العديد من الصناعات وخاصة الملابس الجاهزة وهي تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس.

وتقع محافظة بورسعيد في موقع متميزعلي قناة السويس، وساحل البحر الأبيض المتوسط، في شمال شرق الدلتا، ويحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا محافظة الإسماعيلية ومن الغرب محافظات دمياط والشرقية والدقهلية ومن الشرق محافظة شمال سيناء وتبلغ مساحتها الكلية 1344.96 كيلو متر مربع.

ويوجد بمحافظة بورسعيد العديد من الصناعات مثل بناء السفن، والغزل النسيج والألياف الصناعية والحبال، والغازات السائلة، والثلج والتخزين والتبريدوالصناعات الهندسية والمعدنية، وإنتاج البويات والكيماويات، والألوميتال، والسيراميك، والملابس الجاهزة والأحذية، والمواد الغذائية، والمنظفات والصناعات الكيماوية.