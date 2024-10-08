وزير الإسكان يتابع مع مسؤولي شركات المقاولات سير العمل بمشروعات المدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي عدد من شركات المقاولات لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والسكنية والخدمية الجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار متابعاته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات، وبحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الفني للوزير.

ونوه وزير الإسكان لمسؤولي شركات المقاولات ضرورة ضغط معدلات العمل بالمواقع المختلفة، ووضع جداول زمنية محددة ومكثفة لإنهاء الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل في ورديات على مدار اليوم لسرعة إنهاء المشروعات بأعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، حرص الوزارة على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تقدم معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والتواصل الدائم مع مسؤولي شركات المقاولات، لدفع معدلات العمل، وسرعة إنجاز المشروعات، وتسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات لحاجزيها.