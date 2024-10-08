محافظ بني سويف يتابع جهود تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" بإهناسيا

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،متابعاته الميدانية للفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، التي يستفيد منها مختلف الشرائح والفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز اهناسيا،لمتابعة الجهود والأنشطة التي تتم تفعيلا للمبادرة ، وتشرف علي تنظيمها لجنة التنمية البشرية"برئاسة نائب المحافظ بلال حبش" وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية منها: الصحة،الشباب والرياضة، التضامن،الأوقاف،الثقافة، السياحة، التربيةوالتعليم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر، الكنيسة ،المجلس القومي للمرأة،المجلس القومي للسكان، القومي للأمومة والطفولة، التأمين الصحي ،الطب البيطري ، هيئة تعليم الكبار، الإسعاف، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ،مصر الخير ، الأورمان ، نهضة بني سويف ،جمعية الشفاء الخيرية ،جمعيات تنمية المجتمع باهناسيا وبني هانئ، جمعية اكتفاء للتنمية، جمعية الفضل الخيرية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مصنع الإمام ، وحدة السكان

وتفقد المحافظ جانبا أنشطة تفعيل المبادرة ،بمركز شباب المدينة ، وتضمنت أنشطة للشباب والرياضة (مشروع خدمة عامة "أندية التطوع" ،مهرجان كشفي،عروض كاراتيه،مهارات كرة القدم،مركز تخاطب)، بجانب تفقد سير أنشطة وجهود خدمات مديرية الصحة وتشمل (خدمات مبادرات الرئاسية "مبادرة 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة"،عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة"حملة حقك تنظمي"،عيادة علاج طبيعي،حملة توعوية لطلاب المدراس عن تشوهات العمود الفقري،ندوة تثقيفية عن مبادرة الألف يوم ذهبية،

تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس ،بينما تضمنت جهود وأنشطة مرفق الإسعاف (عمل ندوة عن الإسعافات الأولية لطلبة الكشافة داخل مركز شباب اهناسيا ، و ندوة توعوية لطلبة مدرسة اهناسيا علي كيفية التعامل مع النزيف والنزيف الأنفي)

شملت أنشطة وجهود مديرية التضامن : تقديم خدمات من مكتب التأهيل الاجتماعي لاستيفاء الأوراق والتقديم وتلقي جميع الشكاوى من المواطنين الخاصة بالتظلمات، تسليم فيزات تكافل وكرامة ،تدخلات مكتب التأهيل للمعاقين، ندوات برنامج مودة ، برنامج وعي،برنامج 2 كفاية،معرض أسر منتجة،معروضات خیامیة،وشاركت مؤسسة نهضة بني سويف بعمل قافلة طبية وتوفير العلاج والأشعة والعمليات مجانية،وشاركت مؤسسة مصر الخير بتوزيع أدوات مدرسية وشنط وزي مدرسي، وقامت جمعية الأورمان بعمل أبحاث للحالات لتقديم مساعدات ، فيما قدمت جمعية تنميه المجتمع المحلي باهناسيا 40 شنطة مدرسية بالأدوات الكتابية، وكشوفات طبيه مجانية للأسر الأكثر احتياجا، إعفاء الأسر الأولى بالرعاية من مصروفات العمليات، تقديم مساعدات للأسر المستحقة

في حين قدمت جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني هاني خمسة مشروعات صغيرة ، وقامت جمعية الفضل الخيرية باهناسيا بتقديم 50 كرتونه مواد غذائية ومساعدات مادية للأسر المستحقة ، وساهمت جمعيه اكتفاء للتنمية باهناسيا بتقديم 50 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية ، وقدمت جمعية الشفاء الخيرية باهناسيا: كفالة أيتام لعدد 200 أسرة، و50كرتونه مواد غذائية ، فيما قامت صندوق مكافحة المخدرات بعقد ندوة توعوية عن آضرار ومخاطر الإدمان وطرق الوقاية والعلاج منه،في حين شاركت وحدة السكان بعمل تدريبات وتوعية وبعض الأنشطة والندوات ضمن مبادرات: ألف قائد سكاني ، تحدث معه ، ومبادرة بناء

كما قامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية دينية ، وقامت المنطقة الأزهرية بعقد ندوة عن أكتوبر ، ومعرض تربية فنية بلوحات معبرة عن نصر أكتوبر ، واشتراك طلاب الأزهر في العرض الجماعي المقام في مركز الشباب ، وقدم رياض الأطفال أغاني وطنية ودينية ، بجانب تنظيم مباره لكرة اليد ، تكريم بعض أوائل المرحلة الإعدادي

في حين شاركت الثقافة بعقد محاضرات وأمسية شعرية عن نصر أكتوبر ومعرض فنون تشكيلية ورش فنون تشكيلية ،بينما شاركت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بعمل ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية ، بحانب توزيع كتيبات وبورشور عن أهم المقاصد والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة

وشاركت مديرية التربية والتعليم بحزمة من الأنشطة تمثلت في (عمل استقبال شرفي بمدخل مركز الشباب ، عروض رياضية بالأعلام،عرض كاراتيه،تجارب علمية ....اكتشف وتعلم ،إلقاء قصائد وطنية،ورشة عمل " ألبوم عن المبادرة ، عمل مجلة عن المبادرة ومبادرة اقرا صفحة ،مسرح عرائس ومجلات حائط عن المبادرة، الانتماء للوطن الوحدة الوطنية، المشروعات القومية، نصر السادس من أكتوبر، وفقرة استعراضية بعنوان " مصر قالت ") فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعقد ندوة توعية خاصة بترشيد استهلاك المياه

وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن الأهمية الاقتصادية لمحصول بنجر السكر وندوة توعوية عن التغذية السليمة للأطفال في سن المدرسة،معرض ضم (تقاوي + مخصبات + عسل أبيض + ماكينات للمياه + كاوتش الجرارات والاعلاف الحيوانية) بأسعار مدعمة للمزارعين، بينما قامت التموين بعمل باكية للسلع الغذائية المخفضة ، وسيارة محملة بأسطوانات غاز

وقامت الكنيسة بتنظيم ندوة عن المواطنة وانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة ، ،فيما قام المجلس القومي للمرأة بتسليم بطاقات رقم قومي تم استخراجها للسيدات بالمجان ، وتقديم توعية قانونية في لقاء محاميات مكتب شكاوى المرأة بالسيدات للتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها المكتب، بجانب تدريب على حرفة الجلود ، وورشة عمل عن التثقيف المالي بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ، فيما شارك المجلس القومي للسكان بندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها من خلال مبادرة كسب وتأييد القضية السكانية ، وصالون ثقافي مع مديرية الثقافة ، وشارك المجلس القومي للأمومة والطفولة بعقد ندوة عن حق الطفل وآليات الحماية

فيما شارك التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا، التقزم، الأورام ، وإجراء فحوصات معملية وخدمات توعوية،وقام الطب البيطري بعقد ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصينات الوقائية في الحفاظ على الثروة الحيوانية ، وتنظيم قافلة علاجية مجانية بوحدة بندر أهناسيا البيطرية

وشارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بعقد فصول لإجراء امتحانات للدراسين وتسليم بعض الشهادات للمتحررين من الأمية ، وعمل فصل نموذجي "محو أمية إنتاجي" للتعليم والتحرر من الأمية بجانب اكتساب مهارات حياتية وتدريب على الحرف والتصنيع الغذائي والمشغولات والصناعات اليدوية ،بينما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بعرض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز ، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مع تسليم شيكات إقراض متناهي للمستفيدين في إطار عقد تمويل الإقراض الموقع مع جمعية تنمية المجتمع ببني هاني باهناسيا

رافق المحافظ خلال تفقد فعاليات المبادرة كل من: هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة اهناسيا،محمد جبرمعاون المحافظ منسق حياة كريمة ،محمد سيد البحيري"مقرر لجنة التنمية البشرية مدير وحدة السكان،هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة،وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين،أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، هاني عنتر وكيل وزارة التعليم، د.عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ،أسامة وليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ،د.محمد فؤاد مدير فرع التأمين الصحي، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن،أحمد الجبالي مدير الطب البيطري،نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة،ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة