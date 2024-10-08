محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط "الطرق والنقل" وتنفيذ أعمال تطوير المحاور والشوارع

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، أعمال تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات، حتى يشعر المواطنون بفائدة ما يتم تنفيذه من أعمال.

وتستكمل أعمال التطوير والرصف والتي يقوم بها جهاز تعمير سيناء بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية، بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، و يقوم جهاز تعمير سيناء حاليًا بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة الثالثة والخامسة جاهز بحي ثالث الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية الطرق و النقل.

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بأنه تم تكليف المديرية بزراعة المسطحات بين العمارات بأنواع أشجار مثمرة، وإنشاء شبكات ري وتنسيق الجهود الذاتية لأبناء المحافظة مع جهاز تعمير سيناء و مديرية الطرق لإنجاز الأعمال لخدمة أبناء المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير المنطقة بالكامل والذي تقوم به الطرق بالإسماعيلية؛ لتطوير الشوارع الرئيسية وينفذ جهاز تعمير سيناء تطوير المربعات الداخلية والطرق الفرعية تمهيدًا للانتهاء من المنطقة بالكامل نهاية هذا العام.

ومن الجدير ذكره، أن إجمالي أعمال الطرق بالمنطقة يبلغ حوالي ١٠ كم بعرض طرق يتراوح من ١٠ إلى ١٥ متر للشوارع المزدوجة، وتشمل الأعمال إنشاء شبكة صرف مياه أمطار، وشبكة ري المسطحات المخصصة حدائق وتنجيل وزراعة تلك المسطحات، وتبلغ تكلفة الأعمال حوالي ٥٥ مليون جنيهًا وتنتهي ديسمبر 2024.