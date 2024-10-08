"القومي للمرأة" يزور القليوبية للتعريف بمشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلًا فى لجنة المرأة الريفية زيارة إلى قريتي طحانوب وكفر الصهبي بمحافظة القليوبية، بهدف تعريف السيدات المستهدفات الجدد بمشروع تحويل المخلفات الزراعية الى سماد عضوى.

وذلك ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين المجلس ومؤسسة سان جوبان، بحضور شيرين بركات مقررة فرع المجلس بالقليوبية، الدكتورة هالة يسرى المقرر المناوب للجنة، الدكتورة منى حمدى منسقة اللجنة والمشروع وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

واستعرضت الدكتورة هالة يسري دور المجلس القومى للمرأة طبقا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت إلى تبني لجنة المرأة الريفية لمحور التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال مشروعات تدوير المتبقيات النباتية وتحويلها الى سماد عضوى له قيمة إقتصادية مرتفعة، تدر دخل على المرأة الريفية وتتيح لها الصرف على أسرتها، وبالتالى تساهم فى زيادة الدخل القومى.

وقد عبرت شيرين بركات عن سعادتها باستمرار النجاح الذى تحققه مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة وتوسيع نطاقها الى أكثر من محافظة ، خاصة بعد نجاح التجربة الخاصة بمشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى فى محافظة المنيا، مؤكدة أنه سوف يتم تنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدنى من أجل إنجاح المشروع وتحقيق أكثر استفادة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات.

وعرضت الدكتورة منى حمدى الخطوات التنفيذية التى سوف يتم اعتمادها لتحقيق التقدم فى المشروع، وأهمية الوعى بقيمة المشروعات الريادية وتنفيذ السيدات لمشروعات فى داخل بيئتهم المعيشية مدرة للدخل مع انخفاض التكاليف التشغيلية لها ، مشيرة الى جهود دكتور صلاح يوسف خبير المشروع فى التوصيل الجيد للمعلومات وتحقيق ريادة حقيقية فى إدارة المشروع من خلال اتقان عملية الإنتاج.

وقدمت الدكتورة أمل محمد عمر عضوة اللجنة نبذة مبسطة عن الكمبوست وانواعه وفوائده ودور اللجنة من الناحية العلمية والتقنية في تعليم السيدات.

فيما أكد جون فيهم عضو اللجنة أن السيدات المصريات يضربن المثل فى التحدى وهو ما يتجسد فى نموذج قرية الروبى بمحافظة المنيا كبداية للمشروع ووجود العديد من التحديات الاجتماعية والثقافية التى تواجه المراة خاصة فى الصعيد والمجتمع الريفي وهو ما يتطلب المواجهة واقتناص الفرص التى يمنحها المجلس القومى للمراة للتمكين فى كافة المجالات.

هذا وقد تضمنت الزيارة إجراء المقابلات الشخصية لإختيار السيدات ممن تنطبق عليهن معايير تنفيذ المشروع.