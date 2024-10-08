بالصور.. محافظ البحيرة تشهد الندوة التثقيفية لـ"الشباب" بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية الثقافه بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصار حرب أكتوبر المجيد، وذلك بقصر ثقافة دمنهور وبحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب حسام شبل، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، محمد البسيوني، مدير مديرية الثقافة، ورجال القوات المسلحة والشرطة وأسر الشهداء وجمع كبير من الشباب والنشء بمراكز شباب المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بحضور تلك الاحتفالية، مؤكدة أن إنتصار أكتوبر ليس فقط ذكرى تاريخية نتعلم منها معنى الفداء والوفاء والاعتزاز بتاريخ حفره المصريون بدماء الشهداء وأبطال القوات المسلحة، بل هى ملهم حقيقي للأجيال القادمة لبناء مستقبل مشرق، مؤكدة اننا نحتفل اليوم بمرور 51 عامًا على هذا الانتصار المجيد، ونحن جميعًا في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعبر بمصر نحو بناء جمهورية جديدة ترتكز على التكنولوجيا والمعرفة.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن بناء الإنسان المصري هو الأساس لحفظ مقدرات الوطن، وهو ما دعت إليه المبادرة الرئاسية 'بداية' والتى تؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان.



واختتمت محافظ البحيرة، كلمتها بتوجيه تحية إجلال لقواتنا المسلحة الباسلة ولأرواح الشهداء، متعهدة بمواصلة العمل والكفاح من أجل مزيد من النجاح والتقدم للوطن.

وفى كلمته، تقدم المستشار العسكرى للمحافظة بالتهنئة بمناسية الذكرى ال٥١ لحرب أكتوبر عيد القوات المسلحة والشعب المصري يوم العزة والكرامة، كما وجه التحية لأبناء وأسر الشهداء مؤكدًا أن أرض سيناء الحبيبة ارتوت بدمائهم الغالية ليكونوا قدوة للأجيال القادمة ولبناء مستقبل مشرق.

وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الحقيقة والتحدي"، الذي تناول حرب أكتوبر، ظروفها وتحدياتها، والتي واجهت فيها مصر العدو بشجاعة وإرادة، فرفعت شعار "ما يؤخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة"، فكان التحدى كبير ولكن بالإرادة واجهت مصر العدو بكل شجاعه وواجهت الصعاب وحققت النصر.

كما قامت محافظ البحيرة، بتكريم أسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة.