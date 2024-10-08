الجندي يشهد احتفالية مديرية تعليم الغربية بالعيد القومي للمحافظة وانتصارات أكتوبر

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالغربية احتفالا بالعيد القومي الــ226 لمحافظة الغربية وانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك من داخل مدرسة بطنطا، بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والممثل القانوني للمدرسة، ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وافتتح محافظ الغربية المعرض الفني عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعيد القومي لمحافظة الغربية وانتصارات السادس من أكتوبر والذي يضم أكثر من777 لوحه فنيه مختلفة، وتفقد المحافظ ومرافقوه أجزاء المعرض الذي شارك في تقديم أعماله أقسام التعليم المختلفة بالمديرية من المجال الصناعي و الزراعي ، التربية الفنية ، التعليم الفني ، الصحافة ،الاقتصاد المنزلي والمكتبات، حيث شمل المعرض عدداً من المعروضات الفنية المتنوعة إلى جانب المجسمات الفنية للمشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وخلال جولته التفقدية في أركان المعرض، أشاد المحافظ بجودة المعروضات والحس الوطني الذي يتمتع به الطلاب والمعلمون، ومدى مهارتهم في توثيق تلك الإنجازات ،مقدما الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم والمعلمين على الجهد المبذول لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ لتقديم أعمال ومشغولات فنية بصورة متميزة، كما قدم شكرة للطلاب واولياء الأمور لجهودهم البارزة مع الطلاب والتي ظهرت جليا من خلال المعرض المتكامل.

وبعد ذلك شهد محافظ الغربية العروض الرياضية المتميزة والتي شارك فيها 128 طالب من مدارس المحافظة، وبدأت العروض بعرض بعنوان "الناجح يرفع ايده" بمشاركة 80 طالب وطالبة بمدرسة الفرير بغرب المحلة أعقبة عرض بعنوان إنجازات بلدنا بمشاركة 48 طالبة بمدرسة الشهيد محمد كامل نور للبنات بشرق طنطا.

وأعرب المحافظ ، عن سعادته البالغة وفخره بالمشاركة في هذا الحدث الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال226 والذي يتزامن مع انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدا بالعروض الرياضية، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة في المدارس بشكل جاد ومتكرر وليس مجرد حصة عادية بلا ممارسة فعلية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا، كما أن ممارسة رئيس الجمهورية للرياضة يشجع جميع المصريين على ممارسة الرياضة.

واختتمت الاحتفالية بإهداء مديرية التربية والتعليم والمدرسة دروعا تذكارية لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده المبذولة في دعم الطلاب، كما حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع الطلاب وسط أجواء من الفرح والبهجة.