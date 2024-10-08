للسيدات.. 8 طرق لبشرة نضرة وشعر صحي خلال فصل الخريف

مع توديع فصل الصيف واستقبال فصل الخريف، تبدأ التغيرات المناخية في التأثير على صحة البشرة والشعر، كما تتسبب درجات الحرارة المتناقصة والرياح الباردة في جفاف البشرة وفقدان الشعر لرونقه ولمعانه، لذا، تحتاج السيدات إلى اتباع روتين خاص للحفاظ على جمالهن خلال هذه الفترة الانتقالية، كما يُعد الاهتمام بالبشرة والشعر في فصل الخريف أمرًا ضروريًا لضمان الاحتفاظ بنضارتهما وصحتهما، وتقدم لكم "البوابة نيوز" بعض الطرق الفعالة يمكن للسيدات اتباعها للحفاظ على إشراقة بشرتهن وجمال شعرهن، وفقًا لما تم نشره موقع "thegoodfaceproject".

1- ترطيب البشرة

تُعتبر الترطيب خطوة أساسية خلال فصل الخريف، ويفضل استخدام مرطبات غنية بالزيوت الطبيعية مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز، حيث تعمل هذه الزيوت على خلق طبقة واقية تحافظ على رطوبة البشرة وتمنع جفافها، كما يُنصح أيضًا بشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

2- استخدام واقي الشمس

لا تتوقف الحاجة إلى واقي الشمس في فصل الخريف، فيجب اختيار واقي شمس بعامل حماية مناسب (SPF) لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، حتى في الأيام الغائمة، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل خطر ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

3- تقشير البشرة

يساعد تقشير البشرة على إزالة الخلايا الميتة وتجديد الخلايا، ويُفضل استخدام مقشرات لطيفة تحتوي على مكونات طبيعية، مثل السكر أو دقيق الشوفان، حيث يمكن استخدامها مرة أو مرتين في الأسبوع.

4- العناية بالشعر

يُفضل استخدام شامبو وبلسم مرطبين لتغذية الشعر الجاف، ويمكن أيضًا تطبيق زيوت طبيعية مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند على الأطراف لتقليل التجاعيد والهيشان.

5- تناول غذاء صحي

تؤثر التغذية على صحة البشرة والشعر بشكل مباشر، ويُنصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الجزر والسبانخ، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تعزز نضارة البشرة.

6- تجنب الماء الساخن

يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى جفاف البشرة والشعر، ويُفضل استخدام الماء الفاتر بدلاً من ذلك، مما يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية للبشرة والشعر.

7- ارتداء الملابس المناسبة

اختيار الملابس المناسبة، مثل الأقمشة القطنية، يساهم في تقليل تهيج البشرة، ويُفضل تجنب الأقمشة الخشنة التي قد تسبب احتكاكًا أو جفافًا للبشرة.

8- الحفاظ على الروتين

يُعد الالتزام بروتين العناية بالبشرة والشعر خطوة أساسية، فمن المهم تخصيص وقت يومي للاهتمام بالنفس، مما يعزز من الإحساس بالراحة والثقة.