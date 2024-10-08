الزراعة: تقاوى القمح المعتمدة تكفي المساحة المستهدفة و750 جنيها للشيكارة

أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرًا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرًا وتوفيرها بسعر 750 جنيه للشيكارة.

وأكد "عضام"، أن الحكومة وضعت سعرًا اشترشاديًا للقمح 2200 للأردب وهو أعلى من السعر العالمى، مشيرًا إلى أنه قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته وأيضا ايمانًا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزيه للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي.



وأكد انه تم توزيع تقاوي القمح طبقًا للسياسة الصنفية، مشيرًا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري والشهر القادم في وجه قبلي.

وأشار عضام، الى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل مشكلة الأسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين مشيرًا إلى الأزمة تشهد انفراجًا كبيرًا مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن أسعار الأسمدة كما هي دون أي زيادة.