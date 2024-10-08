فتح فصول جديدة لطلاب المرحلة الابتدائية في دمياط

قرر الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط فتح الباب أمام طلاب جدد في الصف الأول الابتدائي حيث أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الموافقة على خفض سن القبول في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

يأتي هذا القرار استجابة لرغبات العديد من الأسر وتلبيةً لوجود أماكن شاغرة في العديد من مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.

وأوضح محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن القرار يسمح بقبول طلاب مواليد أكتوبر ونوفمبر 2018 في المدارس التي بها أماكن شاغرة، مع التأكيد على عدم تجاوز الكثافة المقررة في الفصول الدراسية.

وأشار إلى ضرورة موافقة ولي الأمر كتابياً على استمرار ابنه في نفس المدرسة حتى نهاية المرحلة الابتدائية وعدم نقله إلى مدرسة أخرى.

يهدف هذا القرار إلى توفير فرص تعليمية أكبر للأطفال وتلبية احتياجات المجتمع، كما يعكس اهتمام المحافظة بتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية الإشراف المدرسي الفعال والانضباط الإداري، مؤكداً على ضرورة ضبط كثافة الفصول الدراسية وعدم تجاوز الحد المسموح به، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الديسك الواحد عن طالبان، مؤكدا بضرورة طباعة قوائم الفصول من الموقع الإلكتروني وتعليقها في مكان بارز، وذلك لتسهيل عملية متابعة الحضور والغياب وضرورة الاهتمام بنسب حضور الطلاب ومتابعة أسباب الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية في محافظة دمياط، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الديسك الواحد عن طالبان، مؤكدا بضرورة طباعة قوائم الفصول من الموقع الإلكتروني وتعليقها في مكان بارز، وذلك لتسهيل عملية متابعة الحضور والغياب وضرورة الاهتمام بنسب حضور الطلاب