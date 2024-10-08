كيف تحمي طفلك من نزلات البرد في المدرسة.. فيديو

أفاد العديد من مقدمي الرعاية الصحية بأن انتشار بعض أنواع العدوى، بما في ذلك الحمى والسعال، يعد أمرًا شائعًا بين الأطفال في بداية العام الدراسي، يعود ذلك إلى تفاعل الطلاب الوثيق بعد العطلة الصيفية، مما يسهل انتقال الفيروسات بينهم.

وتعتبر نزلات البرد من أكثر الإصابات شيوعاً في هذه الفترة، حيث يمكن أن تؤثر على قدرة الأطفال على التركيز والتعلم، تظهر الدراسات أن الأطفال يميلون إلى التقاط الفيروسات بسهولة نظرًا لنقص المناعة المكتسبة خلال العطلة.

هناك العديد من النصائح لتجنب إصابة طفلك بنزلات البرد في الدراسة:

ـتناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة والتمر بشكل يومي.

-تجنب إعطاء الطفل، الماء المثلج حتى لا يتعرض لنزلة برد

-وضع الخضروات والفاكهة في اللانش بوكس لرفع وتعزيز مناعة الطفل.

-الحرص على إعطاء الطفل لقاح الانفلونزا لحمايته من نزلات البرد.

-تعليم الطفل غسل يديه بالماء والصابون بشكل متكرر خلال تواجده بالمدرسة.

-تجنب تواجده بالقرب من طفل مصاب بالزكام.

-تنبيه الطفل بوضع منديل على فمه وأنفه عند العطس أو السعال.