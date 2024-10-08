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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مستمرة لإعادة الانضباط لشارع شيري السياحي بالغردقة.. صور

انضباط بشوارع الغردقة
انضباط بشوارع الغردقة
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شنت شرطة مرافق البحر الأحمر، بالاشتراك مع مباحث المديرية حملات مكبرة ومستمرة لإعادة الانضباط بشارع شيري السياحي اشهر الشوارع السياحية بمدينة الغردقة.

كما شهدت أيضا عدة مناطق بمدينة الغردقة حمـلات مكبرة من شرطة المرافق بتوجيهات من الدكتور اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، بهدف إعادة الانضباط فى شوارع المدينة ومنع الإشغالات غير القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وكان قد عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمرضم الجهات التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق ، ووجه بأهمية الاهتمام بمطالب المواطن واتخاذ خطوات جادة نحو تحسين الذوق العام.

وأشاد المحافظ بالتغييرات الإيجابية الملحوظة التي طرأت على المدينة، مشيرًا إلى أهمية جهود إدارة المرافق في تحسين الأوضاع.

وشدد حنفي، على أهمية رفع كفاءة المدينة من جميع النواحي، بما في ذلك تحسين الذوق العام والمظهر الحضاري.

وأكد محافظ البحرالاحمر على ضرورة التعامل مع الباعة الجائلين والمظاهر غير اللائقة التي تؤثر سلبًا على صورة المدينة السياحية.

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