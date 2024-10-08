الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي تؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي الدائم لمصر

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، اليوم، مشيرا إلى أنها كانت واضحة وتحمل رسائل ذات أهمية قصوى عن ما يدور بالمنطقة.



وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تسعى دائما للسلام والأمن والأمان، وأنه لا توجد أية أجندات خفية تجاه أحد، يؤكد ما تسعى إليه مصر في جميع اتجاهاتها لحل الازمات الواقعة بالمنطقة، والجهود التي طالما ما هدفت وقف إلى إطلاق النار وحل الازمات من جذورها.

كما أكد مهنى، أن القوات المسلحة المصرية فخر لكل مصري، فنحن نشعر بأمان واطمئنان رغم ما يحيط بالمنطقة من مخاطر، وأننا نعلم جيدا أن جيشنا قادر على الحفاظ على أرض الوطن وحماية حدوده.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه على المجتمع الدولي أن يرى ما يحدث في المنطقة ويعلم أن ما يحدث يجر جميع الأطراف إلى حرب إقليمية لا محالة وقد تتسع إلى أكثر من هذا، وتطور من ذاتنا من أجل تحقيق السلام لا شئ غيره، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عن رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر والاتجاه إلى السلام كانت رؤية شديدة العبقرية، فهي كذلك فنحن نسعى دائما للسلم.