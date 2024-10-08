مصرع 2 وإصابة 15 في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 15 أخرون، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي ومصابون في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 10 بطريق " سهل بركة – الفرافرة" ، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 أخرون.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث ضحايا الحادث والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وجاري تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وسنوافيكم بتفاصيل الحادث وأسماء الضحايا والمصابين بعد قليل.