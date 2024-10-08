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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 2 وإصابة 15 في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 15 أخرون، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي ومصابون في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 10 بطريق " سهل بركة – الفرافرة" ، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 أخرون. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث ضحايا الحادث والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وجاري تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وسنوافيكم بتفاصيل الحادث وأسماء الضحايا والمصابين بعد قليل.

 

حادث مستشفى الفرافرة مركز مصاب