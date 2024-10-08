محامي الطفلة جانيت يكشف الخطوات القانونية بعد حكم الإعدام

قال دفاع بالحق المدني في قضية المتهم بقتل الطفلة جانيت في مدينة نصر أنه طالب بالتعويض المدني مليون جنيه.

وأكد أنه سوف ينتظر الرقم الصادر بشأن صدور حكم الاعدام لرفع دعوى مدنية ضد المتهم.

وأوضح محامي جانيت، أن أسرة الطفلة تغيبت اليوم عن حضور حكم الاعدام في حق المتهم لظروف شخصية، موضحا، أنهم فب انتظار إبلاغهم بالحكم.

الإعدام شنقاً للمتهم بقتل الطفلة السودانية «جانيت»

اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة جانيت في مدينة نصر بالاعدام شنقا.

الجلسة السابقة أحالت المحكمة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم.

يذكر أن أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.