"الذكاء الاصطناعي" ندوة تكنولوجية بمركز شباب الشيخ زويد

نظمت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مركز شباب الشيخ زويد، ندوة حول الذكاء الاصطناعي في خطوة نحو توعية الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا.

وتمثلت أهمية هذه الندوة في تقديم عرض شامل لتعريف الذكاء الاصطناعي وتاريخه وتطوره، بالإضافة إلى استعراض المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذا المجال الحيوي، كما تهدف الندوة بشكل رئيسي إلى تمكين الشباب من فهم أساسيات هذا المجال الناشئ، وتعزيز قدراتهم فيه.

وفي ظل الجهود المتواصلة من قبل الإدارة لتنمية الشباب في إثراء البرامج التعليمية والتثقيفية، تأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة فعاليات تهدف إلى توفير منصات للشباب للاكتساب المعرفة والتفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة.

حظيت الندوة والتي ألقتها الدكتورة ولاء رضوان، بمشاركة فاعلة من قبل الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، حيث أبدوا إقبالًا كبيرًا على المواضيع المطروحة وأبدوا استعدادًا لاكتساب المعرفة وتطبيقها في مجالات مختلفة.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتمكين الشباب تكنولوجيا وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يشكل تطورًا هائلًا بشكل كبير بما يعود بفوائد عدة على المجتمع والأفراد، و يُقدم حلولًا ذكية في مختلف القطاعات، ويُعزز الإنتاجية ويُتيح ابتكار منتجات وخدمات جديدة، ويُحدث تغيرًا في مستقبل العمل والاستقطاب الوظيفي من خلال المهام المتكررة، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وخلق فرص عمل جديدة بما يكون له الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي والإنتاجية والقدرة التنافسية في مصر.